Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская признала, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Белсат" в Telegram.

Так, накануне визита в Швейцарию Светлана Тихоновская дала интервью местной газете Le Temps, где она, среди прочего, заявила следующее: "Мы должны признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, поэтому на данный момент кажется, что мы проиграли".

При этом Тихановская добавила, что структуры для "завтрашней борьбы" уже создаются.

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Напомним, ранее Тихановская представила "стратегию победы белорусов".