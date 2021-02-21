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Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли

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Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская признала, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Белсат" в Telegram.

Так, накануне визита в Швейцарию Светлана Тихоновская дала интервью местной газете Le Temps, где она, среди прочего, заявила следующее: "Мы должны признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, поэтому на данный момент кажется, что мы проиграли".

При этом Тихановская добавила, что структуры для "завтрашней борьбы" уже создаются.

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Напомним, ранее Тихановская представила "стратегию победы белорусов".

Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси потеряла улицы: У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли 01

Топ комментарии

  • SANDY
    а скільки можна хороводи водити по вихідних? які акції - такий і результат
  • Sophia-Maria Duglass
    Когда лидер - дурак , тогда и проиграли
    Даже никто булыжник в руки с мостовой не взял - цветочки и поцелуи .
    Победы без крови не бывает , к сожалению . Бо Тираны держатся за власть зубами
  • Sophia-Maria Duglass
    Нееть
    Я хорошо помню как побили студентов
    И Киев встал на дыбы - 500 000 утром вышло на Майдан .

    Не в Европе дело . Тихановская не лидер . Не умеет собрать коллектив единомышленников , не смогла создать СМИ для оппозиции .
    Зато на украинском Цензоре белорусы учат украинцев как жить 😀😀😀
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