Сегодня отмечают Международный день родного языка

Мировое сообщество 21 февраля отмечает Международный день родного языка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", праздник был установлен в ноябре 1999 года на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия.

История праздника, к сожалению, имеет трагическое начало. 21 февраля 1952 года в Бангладеш (Восточный Пакистан) пакистанские власти жестоко подавили митингующих (это были в основном студенты), которые выражали протест против правительственного запрета на использование в стране своего родного - бенгальского, языка. После провозглашения независимости Бангладеш в 1971 году этот день отмечают в стране как день мучеников, в память о погибших за родной язык. Именно по предложению этой страны ЮНЕСКО провозгласила 21 февраля Международная днем ​​родного языка.

По данным ЮНЕСКО, в мире существует около 6000 языков, 43% из них находятся под угрозой исчезновения. По мнению специалистов, это случается в том случае, если его перестают, по той или иной причине, применять и изучать более 30% носителей языка. Только в Европе опасность грозит 30 языкам, а 13 из них находятся на грани исчезновения.

Язык - это история народа, его мировоззрение, интеллектуальный и духовный результат тысячелетней эволюции каждого этноса. Без своего языка, своей самобытной культуры нет народа. Язык - самое важное средство общения людей и познания мира, передачи опыта из поколения в поколение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со штрафами за неиспользование украинского языка нужно бы повременить, - Ткаченко

Согласно статье 10 Конституции Украины "Государственным языком в Украине является украинский язык". Но в Украине есть также и языки, которые находятся на грани исчезновения: в частности, диалекты ромского языка, крымчацкий, урумский языки, а также галицкий диалект караимского языка.

В Украине родному языку посвящен праздник - День украинской письменности и языка, который ежегодно отмечается 9 ноября, в день памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

По случаю празднования Международного дня родного языка в Украине в учреждениях общего среднего образования обычно организуются и проводятся встречи с писателями, творческие диспуты, фестивали, языковые конкурсы, книжные выставки, литературные путешествия, презентации, круглые столы, тематические уроки и тому подобное.