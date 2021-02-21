Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали

В пятницу главный прокурор Украины заявила, что расследование в отношении украинской энергетической компании Burisma Holdings Ltd, которое тесно связано со скандалом, приведшим к первому импичменту экс-президента США Дональда Трампа, было закрыто без каких-либо планов по их возобновлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Украинская прокуратура в последние годы изучила действия Burisma, в совете которой с 2014 по 2019 год работал сын президента США Джо Байдена Хантер, а также ее основателя Николая Злочевского.

"Все, что могли сделать прокуроры, они сделали", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью Reuters по видеосвязи из Киева.

"Вот почему я не вижу возможности (или) необходимости возвращаться к этим делам", - отметила она.

Венедиктова также сказала, что власти США не обращались к ее офису с тех пор, как Байден вступил в должность президента в прошлом месяце.

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В декабре 2019 года Палата представителей США предъявила Трампу импичмент по обвинению в злоупотреблении властью и воспрепятствовании Конгрессу в связи с его запросом во время телефонного звонка в июле 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому о расследовании дела Байдена и его сына Хантера. В феврале 2020 года Сенат США не поддержал импичмент Трампа.

В качестве вице-президента при президенте Бараке Обаме Байден курировал политику США в отношении Украины и добивался отстранения от должности главного прокурора страны, которого Соединенные Штаты и страны Западной Европы считали коррумпированным или неэффективным. Трамп и его союзники делали необоснованные заявления о том, что Байден сделал это потому, что прокурор следил за Burisma, пока его сын работал в совете директоров.

Одно расследование Burisma касалось предполагаемых налоговых нарушений. Burisma сообщила, что в 2017 году расследование в отношении компании и Злочевского (экс-министра экологии Украины, который сейчас живет за границей) было прекращено после того, как компания выплатила дополнительные 180 миллионов гривен (6,46 миллиона долларов) налогов.

Как пишет издание, Венедиктова, проработавшая на своем посту чуть меньше года, сказала, что хочет использовать друго подход к своей работе, чем ее предшественники, которые она назвала "слишком политическими".

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Отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией в Украине, Венедиктова отвергла опасения по поводу того, что независимость Национального Антикоррупционного бюро, известного как НАБУ, была подорвана после того, как правительство разработало проект нового закона о его статусе, который, по мнению бюро, помешает его способности бороться с коррупцией.

"НАБУ сейчас является независимым органом и в будущем будет независимым органом", - сказала Венедиктова.

Коррупция является давней проблемой для Украины, и любая угроза независимости НАБУ, созданная при поддержке западных доноров, может уменьшить иностранную помощь в то время, когда экономика страны пострадала от ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Международный валютный фонд сообщил Украине, что ей нужно провести дополнительные реформы, чтобы получить дополнительные средства из пятимиллиардной программы МВФ.

Венедиктова также выразила надежду, что судебные дела, связанные с ПриватБанком, будут завершены до конца года. НБУ объявил ПриватБанк неплатежеспособным в 2016 году и заявил, что его неэффективная кредитная практика пробила брешь в его финансах на 5,5 млрд долларов, прежде чем он был взят в руки государства. Бывшие владельцы кредитора оспаривают это и борются за отмену национализации.