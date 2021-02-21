За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 6 человек, выздоровели - 21, выявлено 200 новых случая, - Кличко. КАРТА

В Киеве за прошлые сутки, 20 февраля, зафиксировано 200 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134506.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели: 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет и 5 мальчиков от года до 10 лет.

Также зафиксировано 6 летальных случаев от вируса (всего 2573), госпитализированы 73 пациентов.

За сутки коронавирус преодолели 21 человек (всего 91 803)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26) районах.

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