Осуждаем притеснения Минском журналистов и деструктивную деятельность пропагандистов РФ по узурпации информпространства Беларуси, - заявление Кулебы и Ткаченко
Об этом говорится в совместном заявлении министров, обнародованном пресс-службой МИД, информирует Цензор.НЕТ.
"Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - следует из заявления.
При этом подчеркивается, что Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ.
"Особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации", - подытожили министры.