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За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ

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За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ
Потери наемников РФ за вчерашний день, 20 февраля, составили 9 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Twitter офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

"Потери орков 20.02.2021 г. составили 9 человек: безвозвратные (200) - 9 (7 - 3 омсбр 1 АК, 1 - 2 омсбр 2 АК, 1 - 7омсбр 2 АК не боевой, обстоятельства уточняются)", - написал он.

По данным российских пропагандистов только под Горловкой были убиты 5 человек

Как сообщалось, российские оккупанты на Донбассе 20 февраля в который раз сорвали перемирие и устроили мощные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из 122-мм артсистем и снайперского оружия.

Напомним также, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.

По его словам основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.

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"Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркнул Хомчак.

За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ 01

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    Слава Україні!!! Смерть москалям!
  • oleg1966
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