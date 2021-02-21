Новости • Коронавирус и карантин

Вакцина BioNTech и Pfizer почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса, - исследование

5 207196
Вакцина BioNTech и Pfizer почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса, - исследование
Вакцина компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Как сообщает Der Spiegel, об этом свидетельствуют результаты большого обсервационного исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Pfizer обещает удвоить производство вакцин от коронавируса.

Читайте также: Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    Вакцина BioNTech и Pfizer почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса, - исследование - Цензор.НЕТ 2284
  • Игнатьев Фион
    А в Україну везуть якусь невідому індійську, що навіть не прошла випробування.
  • Ольга Панченко
    Если вам известны все тайны вакцинации позвольте вопрос.
    Почему самый минимальный срок испытания вакцины ранее ( до инновационных )
    был 4 года ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости