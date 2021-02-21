Черногория начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V"

В Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет местная газета Vijesti.

Вакцинированный призвал граждан не бояться вакцинации и сделать прививку от коронавируса.

"Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус", - сказал он.

Прививку российской вакциной также сделали два сотрудника медицинского центра. Один из них рассказал, что за день дозу препарата смогут получить 79 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто объяснил, почему Венгрия покупает российскую вакцину от COVID-19: Нужно привить как можно больше людей

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину: "Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".

Позже правительство опубликовало постановление о запрете экстренной регистрации по ускоренной процедуре российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"