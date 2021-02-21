Степанов в Индии проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield): Она прибудет в Украину уже на днях. ВИДЕО

В индийском городе Пуне началась отгрузка первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca (CoviShield), предназначенной для Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 тысяч доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава", - отметил министр.

Он уточнил, что сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.

"Далее - долгий путь на грузовом самолете с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - уточнил он.

Он также отметил, что Oxford / AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая располагает мощностями для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

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