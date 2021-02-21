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Степанов в Индии проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield): Она прибудет в Украину уже на днях. ВИДЕО

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В индийском городе Пуне началась отгрузка первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca (CoviShield), предназначенной для Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 тысяч доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава", - отметил министр.

Он уточнил, что сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.

"Далее - долгий путь на грузовом самолете с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - уточнил он.

Он также отметил, что Oxford / AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая располагает мощностями для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

Читайте также: Украина в ближайшее время получит 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 индийского производства, - посольство

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Топ комментарии

  • mike sa 5f5cce93
    Отже, вакцини Пфайзер - не буде.
    Сіновак - не буде.
    АстраЗенека - не буде!
    Буде індійський шмурдяк Covishield, в якого ще не завершені випробування.
    Доженемо і переженемо Зімбабве - нащо нам Порошенко з його Європою?!
    Д.Калинчук (Вовнянко)
  • mike sa 5f5cce93
    Вакцина CoviShield, за яку домовився Степанов - це індійський дешевий аналог AstraZeneca, який не пройшов всіх етапів випробовування.
    Індія відправляє його як подарунки в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму.
    По суті, використовують країни 3-го світу для тестування своєї вакцини.
    Цікаво, скільки відмиють «Слуги» на закупці «подарунків», які не пройшли випробовування?
    І якого хріна українці повинні стати піддослідними кроликами?
    Ігор Савчук
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Степанов в Индии проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield): Она прибудет в Украину уже на днях - Цензор.НЕТ 5434

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