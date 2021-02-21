Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО, - СМИ. ФОТО

В Новоград-Волынском районе Житомирской области на магистральном нефтепродуктопроводе продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны.

Об этом Житомир.Life стало известно из собственных источников, информирует Цензор.НЕТ.

По словам очевидцев, которые 21 февраля в 13:00 сделали фото на месте, на территории нефтепродуктопровода находятся автоцистерны. Техника беспрепятственно движется на территории нефтепродуктопровода, который по решению СНБО должен прекратить работать. "Поэтому очевидно, что работы по откачке и автозагрузки нефтепродуктов продолжаются дальше", - отмечается в сообщении.





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Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

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Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи незаконны.