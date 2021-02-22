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Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский"

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Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский"
В матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу 20 февраля "Львов" проиграл "Колосу" со счетом 0:2. Кроме того, тренер львовян Виталий Шумский получил желтую карточку.

Тренер предполагает, что предупреждение ему дали за то, что он попросил судью говорить на украинском языке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

"Прежде всего, сразу отмечу, что не буду комментировать действия главного арбитра и двух лайнсменов. С одним из них у меня споров не было. Впрочем, четвертый арбитр разговаривал со мной на русском языке. Я попросил его перейти на украинский. После этого он сразу передал замечания по рации главному арбитру, который подошел ко мне и показал желтую карточку. Я попросил рефери объяснить такое решение, на что ответа до сих пор не получил", - заявил Шумский.

Комитет этики и честной игры начал проверку этого инцидента, информируют на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

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"На 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке", - говорится в сообщении.

Комитет опросит свидетелей и исследует другие материалы, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

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