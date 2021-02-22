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Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров

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Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров
В оккупированном Крыму школьников и взрослое население пытаются привлечь к празднованию российского "Дня защитника Отечества".

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты и их лакеи в эти дни предпринимают беспрецедентные усилия для того, чтобы привлечь не только школьников, но и взрослое население к празднованию так называемого Дня защитника Отечества. Российские оккупанты почему-то уверены, что крымские татары и этнические украинцы не знают ни собственной истории, ни истории других порабощенных Москвой народов", - написал он.

Чубаров напомнил, что правду о своей истории украинцы начали узнавать еще 30 лет назад.

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"Сегодня трудно представить, что найдутся некие манкурты, которые в день убийства Номана Челебиджихана и насильственного изгнания братских чеченского и ингушского народов будут отмечать вместе с российскими оккупантами "праздник", приуроченный убийцам", - уверен глава Меджлиса.

Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к празднику 23 февраля, - Чубаров 01

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Топ комментарии

  • Alex P.
    В отелях Турции владельцы устали бороться с рашнявыми ВОРАМИ , которые воруют полотенца !
    Один владелец отеля заказал полотенца с надписями : КРЫМ - ЭТО УКРАИНА ! и СЛАВА УКРАИНЕ !
    С тех пор кражи прекратились !
  • 5 копійок
    Дідиваівалє. Ватостополь.

    Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5307
  • атеїст ПЦУ
    7 yrs ago, russia invaded Ukraine. These two nations, once close, will never be able to look each other in the eye without thinking of the gut-wrenching, fascist trick Putin pulled when Ukraine was weak

    Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2558
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