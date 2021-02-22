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В Харькове задержан агент Генштаба ВС РФ, планировавший передать документацию по разработке танка "Оплот", - СБУ. ВИДЕО (обновлено)

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21 февраля в Харькове контрразведка СБУ задержала местного жителя, который, по данным ведомства, работал на спецслужбы Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным пресс-центра СБУ, задержанный агент выполнял задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

Отмечается, что подозреваемый является жителем Харькова, он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.

"В рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что по заданию от российских кураторов для доступа к закрытым сведениям, вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ, вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю российской спецслужбы", - подчеркивается в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что предатель был задержан "на горячем" во время получения им "полного комплекта технической документации", имеющей гриф ограничения доступа.

В настоящий момент злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту продолжаются следственные действия.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм-канале обнародовал видео задержания шпиона:

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Топ комментарии

  • атеїст ПЦУ
    Гугл-перекладач продовжує знущатися з свинособак. Я гадав, що вони хоч трохи вже мову для роботи вивчили (((

    СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 5656
  • атеїст ПЦУ
    Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента Головного Управління ГШ ЗС РФ
    Затримали під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом "Таємно"

    СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 275
  • ukrainianpartizan
    В Харькове много таких - стратегические объекты там. У нас есть еще одна проблема , это Армяне которые лижут яйца рашисткой падали , ведь они должны отработать будущее возвращение Нагорного Карабаха. Они так и говорят - Карабах захватили временно , пускай отстроятся и потом мы все готовенькое отберем . Я бы сослал всех Армян на исконно Армянские территории , пускай там лижут яйца, а то совсем страх потеряли , в Украине торговать за рубли - знаем пару таких магазинов именно в Харькове. Такой угрозы нельзя недооценивать . У меня соседи Армяне раньше такие дружные были , после того как мы поддержали Азербайджан , даже здороваться перестали ...
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