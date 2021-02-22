В Харькове задержан агент Генштаба ВС РФ, планировавший передать документацию по разработке танка "Оплот", - СБУ. ВИДЕО (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, по данным пресс-центра СБУ, задержанный агент выполнял задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".
Отмечается, что подозреваемый является жителем Харькова, он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.
"В рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что по заданию от российских кураторов для доступа к закрытым сведениям, вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ, вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю российской спецслужбы", - подчеркивается в сообщении.
В СБУ подчеркивают, что предатель был задержан "на горячем" во время получения им "полного комплекта технической документации", имеющей гриф ограничения доступа.
В настоящий момент злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту продолжаются следственные действия.
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