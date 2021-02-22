Пациент в Черкасской области отгрыз капельницу и напал на медиков скорой
Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок, информирует Цензор.НЕТ.
Около 12 часов 21 февраля мужчине, который находился без сознания, вызвали скорую помощь в село Староселье на Городищине.
По словам пресс-секретаря, на месте фельдшер приняла решение о госпитализации 40-летнего мужчины.
В автомобиле скорой, когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя. Сначала он перегрыз капельницу, тогда выпрыгнул из машины. Употребляя нецензурные слова, мужчина начал бить по автомобилю и хотел ударить фельдшера.
За женщину вступился водитель. Тогда пациент с угрозами расправы набросился с кулаками на водителя.
Фельдшер вызвала полицию. Бригада написала заявления.