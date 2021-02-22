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"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау

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"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау
Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил благодарность американскому сенатору Джинн Шехин за ее позицию относительно "Северного потока-2" и активность в направлении блокировки проекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Я благодарю, уважаемая сенатор, за вашу лидирующую роль в подходе к чрезвычайно важному вопросу, который стал испытанием для европейских союзников и партнеров Соединенных Штатов Америки. "Северный поток-2" грозит нашей энергетической безопасности и уже вбил клин между союзниками. Нельзя допустить, чтобы этот вопрос не подлежал строгому контролю", - написал в Twitter Рау в ответ на твит Шехин. Она выразила поддержку действиям президента США в направлении блокирования строительства газопровода "Северный поток-2" и уверенность, что "необходимо сделать гораздо больше". "Надеюсь, что администрация предпримет дополнительные шаги, чтобы устранить угрозы, которые для нашего трансатлантического сообщества представляет Кремль, реализуя проект этого газопровода", - призвала сенатор.

Напомним, более 94% строительства трубопровода "Северный поток-2" стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.

В водах Дании, по данным местных чиновников, работы будут завершены до конца мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa

Участок в немецкой эксклюзивной экономической зоне, где все еще надо проложить трубы, составляет 16,5 километра.

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Топ комментарии

  • атеїст ПЦУ
    Да ты не переживай ты так за цивилизованные страны, для начала попробуй вычистить дырку в земле и говно за заваленком в своём щитовом бараке на мухосранск. ру
  • атеїст ПЦУ
    17. Для розуміння: санкції не були метою Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду" А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту не зробивши

    18. І забув ще одне: А де ж ті підори, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес? Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?

    19. Прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і їбанути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл То де це все? Ниці брехливі русняві клоуни

    20. Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані дИбіли, так

    "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 9920
  • атеїст ПЦУ
    21. Там важливим є пункт який передбачає блокування активів Відтепер дійсно, Марченко не зможе зняти з банку свої власні кошти, не зможе продати будинок, авто, частку в фірмі Це є так З першого погляду, так Але їх основна ком.нерухомість, як я вже показував, оформлена на фірми

    22. Але, якщо ви уважно дивились декларацію Медведчука, то їхні гроші в банках лежать в одному банку (який очевидно належить їм) і я впевнений, що до моменту введення санкцій грошей на їх рахунках вже не було Тим більше Зеля дав їм ще додатковий день з моменту рішення до підпису

    23. Тобто, все що РЕАЛЬНО заборонили Марченко з медведчуком - це продавати те що вони не збирались продавати: свою хату, свої частки в бізнесі і тд

    24. На їхній бізнес на їхні реальні доходи ці санкції НІЯК не впливають ВЕСЬ ЇХНІЙ БІЗНЕС ПРАЦЮЄ БЕЗ ЗМІН

    25. То ж повертаємося до інформаційної вакханалії навколо цього рішення.
    Нам кажуть, що 2 терористів з сім'ї медведчуків фінансують війну І не роблять нічого щоб це фінансування хоча б обмежити, не кажучи вже про його унеможливлення
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