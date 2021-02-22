Новости • Санкции против России

"Это будут не просто санкции": в США готовят ответ России на кибератаки

19 60781
"Это будут не просто санкции": в США готовят ответ России на кибератаки
В ближайшие недели США подготовят ответ России на кибератаки через программное обеспечение SolarWinds. Это будут не просто санкции, заверил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CBS News. 

Он отметил, что американское руководство поручило разведсообществу дополнительно поработать над этим вопросом, чтобы более четко установить виновных, уточнить, как атака произошла, каким был ее масштаб и какой ущерб она нанесла.

"Подготовка ответа потребует недель, а не месяцев. Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции. Реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов", – сказал Салливан.

Он заверил, что Белый дом позаботится о том, чтобы Россия понимала, где США проводят красную линию в вопросе кибератак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами

13 декабря 2020 года стало известно, что за Минфином США шпионят хакеры, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Позже появились сообщения об атаках на ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft.

По данным The Washington Post, за атакой стояли хакеры из РФ APT29 или Cozy Bear. Однако 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что все под контролем, и это мог быть Китай, а не Россия.

5 января 2021-го в рабочей группе разведорганов США заявили о возможной причастности к атакам России.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Андрей Васильев 6ca42316
    Хотелось бы видеть не угрозы, а реальные шаги. Например, атаки на коцапские сервера. И вытягивание ихней подноготной на свет божий.
  • Dack Cloud
    а в это время в старой и доброй Европе-проститутке...



    "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 5105 Andrei Piontkovsky

    @apiontkovsky

    ·6 ч

    Выступление Макрона на MSC поразительно. По-существу, он вывел из НАТО старую Европу и от ее лица поцеловал ханский сапог.
    Громадный подарок Путину и группе бешеных в Кремле.
    В самое ближайшее время оно отзовётся большой кровью на Донбассе и резкой эскалацией отношений Россия-США.
  • Антон Чигур
    Кацапы, смазывайте очко вазелином, ибо в него целится Джо, а он не промахнется! ))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости