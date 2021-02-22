Евросоюз готовит четвертый пакет санкций по Беларуси, - оппозиционер Латушко

Член оппозиционного Координационного Совета Беларуси Павел Латушко заявил, что 22 февраля в Брюсселе будет обсуждаться 4-й пакет санкций ЕС против режима Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"В настоящее время готовится 4-й пакет санкций, который будет обсужден в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел буквально завтра. Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода.

Следует подчеркнуть, что ряд стран ЕС не ограничится только санкциями. Уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа, в частности, уже активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база. Никто из преступников не уйдет от ответственности", - сообщил он.

Также, по словам Латушко, "на фоне репрессий и вопиющих неправосудных приговоров, вынесенных слугами режима журналистам и правозащитникам в Беларуси, выражает свою позицию и Великобритания, которая синхронизировала с Евросоюзом списки по третьему пакету, включив в него целый ряд чиновников и силовиков. Начиная с 2021 года Великобритания принимает свои собственные санкции, которые будут накладываться ею самостоятельно".

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"Принципиально реагируют на нарушение диктатором свобод человека в Беларуси и США, которые уже расширили свой санкционный список в отношении "активистов" режима до 109 фигурантов сразу же после того, как стало известно о новом витке репрессий. В список добавлены 43 новые фамилии: среди них судьи, руководители силовых структур, а также академические руководители, которые осуществили репрессии в отношении студентов за участие в мирных протестах. Пока что это санкции Госдепартамента, ограничивающие въезд, однако рассматривается вопрос и санкций, накладываемых Министерством финансов. Также важно понимать, что ведомства США умышленно не обнародуют списки тех лиц, которые попали под санкции. Человек, оказавшийся в этих списках, может быть задержан без предварительного уведомления о внесении его в санкционные списки.

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Весь демократический мир не согласился с массовыми репрессиями в Беларуси и поддерживает беларусов в их устремлениях построить Новую, свободную от лжи и насилия, Беларусь", - добавил он.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская представила "стратегию победы белорусов".