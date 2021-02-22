В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека

По состоянию на утро понедельника, 22 февраля, выявлены 3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 443 человека;

летальных случаев - 53;

выздоровели - 1 353 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4 205).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 307 662 лица;

выздоровели - 1 147 426 человек;

летальных случаев - 25 156;

проведено ПЦР-тестов - 6 714 484.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях", - рассказал Степанов.









