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С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в "красной зоне" карантина. СПИСОК ограничений

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С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в "красной зоне" карантина. СПИСОК ограничений
В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Ограничения будут действовать в области с 22 февраля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля.

Так, введены следующие ограничения: 

- заведениям общественного питания можно будет работать только навынос.
- развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
- запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.

- школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Не меняется:

- школы для детей 1-4 класса, детские сады работают в обычном режиме. По желанию родителей, дети могут оставаться дома и учиться дистанционно.
- транспорт работает так, как и работал.
- промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

"По таким правилам нам предстоит прожить следующую неделю. Как только будут какие-то изменения - сразу сообщу на этой странице и в своих соцсетях", - отметил Марцинкив.

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С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в красной зоне карантина 01

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  • Shu Shu
    Потому, что на нормальную вакцину выделенные деньги, земародеры давно уже по своим зеленым карманам разложили. Успешный бизнес от Зеленкина и Ко. Бизнес на крови.
  • атеїст ПЦУ
    В грудні 2020 Україна заплатила Китаю авансом 964,3 млн. за вакцину. Що Степанов робить в Індії? Де гроші?
  • Богдан Розновець 11562727
    ... так злету - добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА - а чого це Мер Івано-Франківська "РОЗПИСУЄТЬСЯ" за ВСЮ область ..ХТО Його цьому уповноважував ? .. чи це така "подача" від ЦН .. в ЛЮБОМУ випадку ...
    Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..


    КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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