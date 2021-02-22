С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в "красной зоне" карантина. СПИСОК ограничений

В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Ограничения будут действовать в области с 22 февраля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля.

Так, введены следующие ограничения:

- заведениям общественного питания можно будет работать только навынос.

- развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.

- запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.

- школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Не меняется:

- школы для детей 1-4 класса, детские сады работают в обычном режиме. По желанию родителей, дети могут оставаться дома и учиться дистанционно.

- транспорт работает так, как и работал.

- промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

"По таким правилам нам предстоит прожить следующую неделю. Как только будут какие-то изменения - сразу сообщу на этой странице и в своих соцсетях", - отметил Марцинкив.

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