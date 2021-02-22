Сегодня глава МИД Великобритании Рааб призовет ввести санкции против РФ из-за нарушений прав человека, - The Telegraph

Сегодня, 22 февраля в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует выступить с призывом принять меры в отношении РФ, которая виновна в нарушении прав человека.

Об этом The Telegraph заявил источник, близкий к ситуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

По его данным, кроме обвинения в нарушениях прав человека, Рааб сообщит о невыполнении международных обязательств из-за отказа Москвы исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении политика Алексея Навального.

"Мы сталкиваемся с поистине ужасной и шокирующей ситуацией в случае с Россией - постоянным членом Совета Безопасности ООН", - цитирует издание отрывки из заявления Рааба.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обратит внимание на вызывающую у него беспокойство ситуацию в Беларуси, Мьянме и КНР.

Рааб сообщит о поддержке углубленного расследования СПЧ нарушений прав человека в Беларуси после "жестокого подавления инакомыслия президентом" и "сфальсифицированных" выборов в стране.

Министр также призовет членов совета отреагировать на сообщения о грубых нарушениях прав человека в Мьянме и китайском Синьцзяне.

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