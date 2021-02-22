"Слуга народа" Корниенко о возможности отставки Кабмина: Не думаю, что это перспектива ближайших недель, месяцев

По мнению нардепа от "Слуги народа" Александра Корниенко, отставка Кабмина – это "вечная тема".

Перспектива смены правительства пока не обсуждается. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 19 февраля, сказал первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.



"Это вечная тема. Она всегда может обсуждаться. Не думаю, что это перспектива ближайших недель, месяцев", – сказал он.

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