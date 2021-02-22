Еще в одном детсаду на Тернопольщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, - ГСЧС

В селе Джурин Тернопольской области в детском саду произошла вспышка острой кишечной инфекции, заболели девять детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"21 февраля в с. Джурин Чертковского района в детском саду лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у 9 детей (2014 - 2018 г.р.)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В детсаду в Тернополе произошла вспышка кишечной инфекции: заболели 11 малышей, - ГСЧС

Как отмечается, двое больных детей находятся на стационарном лечении, семеро лечатся амбулаторно. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Всего в детском саду находились 16 детей.

Специалисты проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, ранее в одном из детских садов Тернополя 11 детей заболели острой кишечной инфекцией. Случай классифицировали как инфекционную вспышку.