После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму, - представитель ГУР МО Скибицкий

До оккупации Крыма Россия скрытно завозила на полуостров отремонтированную военную технику, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Россия начала активно завозить модернизированную технику на территорию Крыма, усиливая свои военные группировки, после подписания с Украиной Харьковских соглашений в апреле 2010 года, утверждает представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам Скибицкого, российское военное руководство завозило на территорию Крыма также отремонтированную технику преимущественно скрыто.

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"Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма – это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могла начать более широкомасштабные действия против нашего государства", – сказал он.

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашения о продлении до 2041 года срока размещения в Крыму Черноморского флота РФ. По соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30%.