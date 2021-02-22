Оккупанты в Крыму запрещают использование украинского и крымскотатарского языков, - представительство Зеленского в АРК

Российская оккупационная "власть" в Крыму нарушает права местных жителей на использование родного для них языка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Отмечается, что с первых дней временной оккупации русская оккупационная "администрация" нарушала право граждан Украины пользоваться родным для них языком, в частности украинским и крымскотатарским.

"Оккупационная "власть" Крыма фактически запретила пользоваться украинским, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация и с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что он является одним из официальных языков, реальных возможностей для использования языка и его развития на Крымском полуострове нет", - говорится в сообщении.

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