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Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов

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Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов
Достигнута договоренность об увеличении поставок в Украину американской вакцины от коронавируса NovaVax.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна положительная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершены переговоры по увеличению поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - отметил Степанов.

Он также уточнил, что общий объем вакцин NovaVax, который будет поставлен в Украину, на сегодня составляет 15 млн доз.

По данным министра, поставки вакцины NovaVax запланированы на начало июля 2021 года.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5048
  • Fly Flyiovich
    Чувак, если бы от вранья росли уши, у тебя бы давно были бы ослиные.
  • Привет
    Самолет с вакциной из Индии уже больше суток летит...при всем том что регулярный рейс Киев-Дели имеет 6 часов 15 минут полета...
    Степашка жги дальше..
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