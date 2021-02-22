Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов

Достигнута договоренность об увеличении поставок в Украину американской вакцины от коронавируса NovaVax.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна положительная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершены переговоры по увеличению поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - отметил Степанов.

Он также уточнил, что общий объем вакцин NovaVax, который будет поставлен в Украину, на сегодня составляет 15 млн доз.

По данным министра, поставки вакцины NovaVax запланированы на начало июля 2021 года.

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