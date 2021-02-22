За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 70 человек погибли, 44 удалось спасти, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 15.02 по 21.02) во время пожаров погибли 70 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 542 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасено 107 человека.

Спасатели ликвидировали 1 тыс. 133 пожаров, спасли на пожарах 44 человека и не допустили уничтожение огнем 656 зданий и 49 ед. техники. Во время пожаров погибли 70 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 753 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 56 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 164 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибло 6 человек.

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