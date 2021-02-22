Спасатели просят граждан быть аккуратными на льду: с начала февраля погибли 23 человека
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В зимний период лед, которым покрываются водоемы, несет потенциальную опасность для людей, которые выходят на него. Резкие перепады температур, пренебрежение элементарными правилами безопасности, любознательность детей приводят к трагическим последствиям", - говорится в сообщении.
Спасатели рассказали о показательном случае, произошедшем 17 февраля на Николаевщине: "На Тилигульском лимане, неподалеку с. Коблево, Березанского района, трое мальчиков - один 2011 и двое 2009 г.р. - провалились под лед. К счастью, их заметил водитель грузовика, который проезжал мимо. Мужчина вызвал спасателей и сразу же приступил к спасению детей самостоятельно, используя подручные средства. Когда вытаскивал детей к нему присоединились и местные жители. Обошлось без жертв, состояние здоровья ребят удовлетворительное".
Отмечается, что для того, чтобы предупредить возникновение подобных ситуаций, спасатели постоянно проводят превентивную работу с гражданами вблизи водоемов.
Специалисты Службы спасения напоминают:
- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которой вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;
- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.