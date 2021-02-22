В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев, – эксперты

Специалисты считают, что нелегальная работа за рубежом для украинцев может обернуться потерей здоровья и даже жизни.

Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Об этом сообщили опрошенные УНИАН эксперты.

Генеральный директор рекрутинговой компании "Перша Віза" Руслана Бровчук, ссылаясь на данные Международной организации труда, рассказала, что к 2020 году эпидемия нанесла значительный удар по мировой экономике, уничтожив эквивалент 225 миллионов рабочих мест с занятостью на полный день.

"Если мы принимаем во внимание статистические данные, то больше всего кризис ударил по молодежи. Так, потеря занятости среди молодежи (15-24 года) составила 8,7% по сравнению с 3,7% среди взрослых. Конечно, уровень безработицы в разных странах увеличился по-разному, ведь сильные экономики смогли лучше справиться перед угрозой", - сказала она.

Бровчук отметила, что украинцам сейчас нелегко устроиться на официальную работу в США, поскольку там действуют программы, направленные на снижение притока низкоквалифицированных лиц из-за рубежа. Такие страны, как Германия, Бельгия, Нидерланды, являются более желанными для наших соотечественников, но получить официальную работу там тоже сложно. Для трудоустройства открыты только Польша и Чехия.

"Сейчас многие страны усилили контроль на внутренних границах, чего не было в допандемийное время. Соответственно увеличилось количество депортаций украинцев, которые едут работать нелегально, например, в Германию с польской визой", - пояснила эксперт.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников также отмечает, что в развитых странах мира ситуация с безработицей ухудшилась вследствие коронокризиса. Страны Западной Европы и США фактически закрыты сейчас для трудовых мигрантов и попасть туда на работу можно только нелегально. А предлагаемое мошенниками нелегальное трудоустройство несет в себе серьезные риски.

"Нелегальное трудоустройство, которое предлагают обычные мошенники, может привести к очень опасным последствиям. Это потеря денег, которые берут мошенники за поиск такой работы, потеря денег, которые может не заплатить работодатель, поскольку незачем платить за нелегала. Также существует риск потери здоровья или даже жизни, потому что не за чем заботиться о безопасности иностранца-нелегала", - сказал он.

"Я никому не советую даже пробовать трудоустраиваться на нелегальную работу, потому что риски намного больше, чем ожидаемый доход", - добавил Воскобойников.

Ранее польские СМИ сообщили о том, что в польском городе Отвоцк гражданина Украины не пустили в квартиру, которую он снимал еще с несколькими лицами, когда узнали, что он заразился коронавирусом.

Фото: Reuters







