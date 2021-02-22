Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".
По словам Зеленского, есть несколько амбициозных проектов.
"Один из них это киевская обходная дорога. ... Мы планируем начать реализацию киевской обходной дороги уже в этом году. Ее общая протяженность 150 км", - отметил президент.
Напомним, план предусматривает сооружение Киевской обходной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет насчитывать шесть участков и соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов. Также строители возведут мост с подходами через реку Днепр протяженностью более 25 км. Строительство первого участка начнут уже в 2021 году.
КОД соединит между собой крупнейшие города Киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.