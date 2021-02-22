В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский

В рамках программы "Большая реставрация" в Украине планируют восстановить и отреставрировать около 150 культурных и исторических объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

"В этом году мы начали программу "Большая реставрация". Речь о восстановлении украинских замков, музеев, театров, других проблем нашего исторического и культурного наследия", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, за три следующих года будут отреставрированы около 150 таких объектов по всей Украине.

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