Новости

В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский

1 33417
В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский
В рамках программы "Большая реставрация" в Украине планируют восстановить и отреставрировать около 150 культурных и исторических объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

"В этом году мы начали программу "Большая реставрация". Речь о восстановлении украинских замков, музеев, театров, других проблем нашего исторического и культурного наследия", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, за три следующих года будут отреставрированы около 150 таких объектов по всей Украине.

Также читайте: Мост Патона в Киеве будут ремонтировать до 2025 года, - КГГА

Топ комментарии

  • Fantomas
    100 школ уже построено, 100 детсадков, 100 аэропортов
    150 окружной дороги вокруг Киева
    теперь 150 больших реставраций

    под коксом всё легко и весело строится В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9669
  • саша паламарчук
    В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1174
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Большая стройка... Большая реставрация... Понятно, явный синдром маленького наполеончика. В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2676
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости