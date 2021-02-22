Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский

Тема строительства дорог является приоритетом для действующей власти.

Об этом сегодня в ходе форума "Украина 30" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ранее о дорогах существовало много шуток, а на их строительстве разворовывали "не один миллион".

"Все думали, что Украина и хорошие дороги - это фантастика. Мы доказали, что это может стать реальность. Несмотря на коронакризис, результат за прошлый год - 6,5 тысяч км дорог, из них 4 тыс - госзначения, и 2,2 тыс местных дорог. Это уже история", - уточнил глава государства.

"Мы не собираемся останавливаться. Наша цель на текущий год - 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. местных дорог", - уточнил президент.

Он также уточнил, что тема дорог - приоритет для действующей власти.

"Это заметно для всех наших граждан. Интересно, что впервые в истории Украины оппозиция критикует власть за то, что она строит дороги", - пошутил президент.

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