Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС, которые собираются сегодня на встречу в Брюсселе, первым вопросом рассмотрят отношения с Российской Федерацией, которая открыто стала на курс конфронтации с Евросоюзом.

Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что Россия стала на курс конфронтации с Европейским Союзом. В случае с господином Навальным это откровенный отказ уважать (предложенные) меры и учитывать решение Европейского суда по правам человека. Мы будем иметь важную дискуссию во время встречи министров - как реагировать на это, и я надеюсь, что мы сможем сделать это решительно и при условии единства. Но дождемся результатов сегодняшней дискуссии", - отметил высокий представитель ЕС.

По его словам, еще одним вопросом для обсуждения министров будет ситуация в Беларуси.

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"В Беларуси продолжаются репрессии, притеснения и запугивания в отношении гражданского общества. Мы также должны рассмотреть эту ситуацию во время встречи министров иностранных дел, чтобы дать правильный ответ", - сказал Боррель.

Он отметил, что сегодня участники Совета министров ЕС по иностранным делам проведут первую встречу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что будет поводом для развития обновленных трансатлантических отношений. Важной составляющей дискуссии станет возвращение США к участию в Общем всеобъемлющем плане действий (JCPOA) по ядерной программе Ирана, из которой США вышли во времена администрации Трампа. По словам представителя ЕС, такие дипломатические усилия должны открыть путь к полному выполнению обязательств в ядерной сфере.