Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе над усовершенствованием существующих маршрутов поездов "Интерсити", а также анонсировал запуск новых маршрутов.

"Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала в украинцев максимум три-четыре часа", - сказал он в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, с этой целью Крюковский вагоностроительный завод получил госзаказ и изготавливает новые пассажирские вагоны.

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"Сегодня Крюковский завод имеет государственный заказ и изготавливает новые пассажирские вагоны для железной дороги", - сказал Зеленский.