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Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины

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Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины
Власти Украины имеют ряд разногласий с Международным валютным фондом (МВФ) по вопросу Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда (КС).

Об этом сегодня в ходе форума "Украина 30" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С некоторыми вещами мы соглашаемся, а с некоторыми - нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", - сказал Зеленский.

"Есть много правок в законы о ВСП, относительно Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.

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Топ комментарии

  • Сашка Днепр
    Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 7192
  • maravillo
    Не звезди, основні претензії до корупції, а це є синонімом Зекаманди.
  • Іван Іванов 5cc70061
    МВФ это и есть независимость,если он ещё не понял. Иначе к восточным товарищам в объятия. Давно ждут.
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