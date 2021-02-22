Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский
"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (на Закарпатье. - Ред.). И второй - (аэропорт. - Ред.) на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - заявил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Зеленского, на Донбассе планируется построить новый аэропорт именно для гражданской авиации.
"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно", - подчеркнул президент.
Он также сообщил, что на Закарпатье планируется в ближайшие два года построить новый аэропорт, поскольку у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.