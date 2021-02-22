Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели
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Президент Украины Владимир Зеленский, объяснил, каким образом выделялись средства из фонда по борьбе с COVID-19.
Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.
"Ковидный" фонд - это были все программы. Мы поставили рамки: "нельзя брать деньги". Берем деньги оттуда только туда, что сейчас в приоритете", - объяснил президент.
По словам главы государства, это социальная помощь, армия и обновление техники.