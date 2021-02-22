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Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели

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Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели
Президент Украины Владимир Зеленский, объяснил, каким образом выделялись средства из фонда по борьбе с COVID-19.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Ковидный" фонд - это были все программы. Мы поставили рамки: "нельзя брать деньги". Берем деньги оттуда только туда, что сейчас в приоритете",  - объяснил президент.

По словам главы государства, это социальная помощь, армия и обновление техники.

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