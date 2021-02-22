Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Шмыгаль ждет срочных объяснений. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет от вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений относительно фото, на котором он на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби замечен рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль и добавил следующее фото:





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Отметим, что Олег Уруский вчера действительно находился на вышеупомянутой выставке. Как отмечал он в Фейсбуке, он возглавляет украинскую официальную делегацию и находится в Абу-Даби, на международной военно-технической выставке IDEX-2021.

По его информации, в ходе выставки он проводит ряд встреч и переговоров по дальнейшему сотрудичеству.

"В ходе выставки встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали. Обсудили вопросы углубления двустороннего военно-технического сотрудничества между странами. Очертили конкретные проекты для взаимодействия", - подчеркивал Уруский.

"Во время встречи с Федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республикой Пакистан Зобайдой Джалал оценили текущее состояние военно-технического сотрудничества между нашими государствами. Подняли вопрос развития промышленной кооперации оборонных предприятий обеих стран", - добавил он.

"Впереди еще много работы - встречи, переговоры, подписание контрактов, знакомства с современными тенденциями на рынке", - подытожил он.