Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Шмыгаль ждет срочных объяснений. ФОТО
Об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль и добавил следующее фото:
Отметим, что Олег Уруский вчера действительно находился на вышеупомянутой выставке. Как отмечал он в Фейсбуке, он возглавляет украинскую официальную делегацию и находится в Абу-Даби, на международной военно-технической выставке IDEX-2021.
По его информации, в ходе выставки он проводит ряд встреч и переговоров по дальнейшему сотрудичеству.
"В ходе выставки встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали. Обсудили вопросы углубления двустороннего военно-технического сотрудничества между странами. Очертили конкретные проекты для взаимодействия", - подчеркивал Уруский.
"Во время встречи с Федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республикой Пакистан Зобайдой Джалал оценили текущее состояние военно-технического сотрудничества между нашими государствами. Подняли вопрос развития промышленной кооперации оборонных предприятий обеих стран", - добавил он.
"Впереди еще много работы - встречи, переговоры, подписание контрактов, знакомства с современными тенденциями на рынке", - подытожил он.