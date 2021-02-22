Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть лоббисты, которые пытаются испортить отношения украинской власти с Международным валютным фондом.

Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ. Я считаю, что внутри страны нам никто не помогает с этой темой, а наоборот. Я знаю, что многие люди, много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая что здесь происходит в Украине: "Аяяй тут такое. Такое страшное, вот если бы мы были. Мы бы показали". То есть помощников нет", - заявил Зеленский.

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Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на средства МВФ и уверен в их получении в 2021 году.