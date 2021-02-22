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Киевский форум по безопасности: Что делать с Россией? Какова перспектива нынешних протестов в РФ? Возможна ли либеральная Россия? ВИДЕО

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22 февраля в 16:00 Киевский форум по безопасности будет транслировать онлайн-дискуссию, посвященную политическому положению в Российской Федерации, а также перспективам общественных протестов в этой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Что делать с Россией? Этот вопрос относится к узловым проблемам международных отношений XXI века.

- Способна ли Россия на внутреннюю демократическую трансформацию и возможна ли либеральная Россия?
- Какова реальная перспектива нынешних общественных протестов в России?
- Способны ли протестные движения спровоцировать новую внешнюю и внутреннюю агрессию Кремля?
- Каким образом Запад может обеспечить политику сдерживания режима президента Путина и поддержать демократические сдвиги в России?
- Какая роль в демократических процессах на Востоке Европы принадлежит Украине?

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Эти и другие вопросы будут обсуждать:

Гарри Каспаров - известный российский оппозиционный деятель и общественный лидер, международный правозащитник, публицист, председатель международного Фонда по правам человека.

Майкл Макфол - известный американский дипломат и ведущий мировой эксперт по России и внешней политики Соединенных Штатов. Бывший посол США в России, а сегодня директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета.

Виола фон Крамон-Таубадель - известный германский политический деятель, член Европейского парламента и Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Арсений Яценюк - Премьер-министр Украины в 2014-16 годах и глава Киевского форума по безопасности.

Даниил Лубкивский - заместитель Министра иностранных дел Украины и Дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-16 годах, директор Киевского форума (модератор дискуссии).

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Киевский Форум по безопасности - международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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  • Eispickel
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  • Дмитро Черних 794bd8a2
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  • Tema9
    Что делать с Россией? - слати на..й!
    Какова перспектива нынешних протестов в РФ? - У протестунів коліна згниють від стояння.
    Возможна ли либеральная Россия? - Хіба що в паралельному всесвіті.

    Форум завершено.
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