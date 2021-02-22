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Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский

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Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский
Готовится проект строительства жилья с солнечными панелями для внутренне перемещенных лиц в сотрудничестве с НАК "Нафтогаз".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"(Жилье. - Ред.) для переселенцев - это часть программы "Большое строительство", готовятся материалы. Отдельно к этой части подключен "Нафтогаз", так как мы будем строить, предлагать формат полностью с солнечными панелями, батареями. Там сложная история, но она будет в этом году предложена", - сообщил Зеленский в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

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  • Андрей Гальченко 3d9520ab
    Выключите этот фонтан красноречия . Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2177
  • Серый Вовк
    Где это будет ? Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 88В Нью-Васюки ?
  • Серый Вовк
    Я тоже люблю Остапа Бэндера .... Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4506замечательный персонаж .
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