Только с COVID-тестом: власти Польши планируют ужесточить требования к въезду иностранцев в страну

На этой неделе власти Польши планируют ужесточить требования к въезду иностранцев в страну. В частности, приезжие должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил глава Минздрава республики Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.

Он отметил, что до введения новых требований министерство хочет доработать правила и детали. Также должны подготовиться все службы.

"Погранохрана говорит, что ей нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. Поэтому я думаю, что к концу недели это произойдет", - сказал министр.

Недзельский уточнил, что в случае отсутствия теста въезжающий в республику гражданин отправится на 10-дневную изоляцию.

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Общее количество зараженных с начала эпидемии в Польше составило 1 631 727, из них 1 372 326 выздоровели, а 42 077 пациентов умерли.