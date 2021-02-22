Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине

В Украине работают над решением проблемы высокотехнологического развития и намерены построить мощную систему индустриальных парков в каждом регионе страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть важная и амбициозная цель развития индустриальных парков. Это популярный в мире принцип организации промышленности, который является эффективным инструментом привлечения инвестиций", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков, но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без коммуникаций, без дорог".

Зеленский также отметил, что сейчас активно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры по всей стране.

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