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"Ипотека под 7% в этом году будет", - Зеленский

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"Ипотека под 7% в этом году будет", - Зеленский
Президент Зеленский рассказал, что ипотека под 7% должна начать работать в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в ходе форума "Украина 30".

"Ипотека в этом году под 7% будет. Как мы и обещалии, в 2021 году она должна начать работать. Не все так просто с этой ипотекой. Но мы действительно 1,5 года боролись с тем, чтобы НБУ снизил учетную ставку", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, по словам президента, ежемесячно эта программа будет упрощаться, чтобы "люди могли приобщиться к этой программе".

"Мы понимаем, что бум в Украине экономический, бум кредитный и ипотечный, я считаю, может быть, когда процент по кредитам будет 5, ипотека и кредиты - 5. Я считаю, что это наша мечта, мы можем до нее дойти и обязательно дойдем", - добавил президент.

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