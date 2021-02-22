Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский

Украина пока не намерена строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Особенно в рамках проекта "Большая стройка".

Об этом на короткой пресс-конференции после выступления на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, Зеленскому задали вопрос о том, что якобы российские СМИ на прошлой неделе растиражировали информацию о том, что Украина собирается строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить попадание воды на оккупированный полуостров.

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При этом президент ответил, что в рамках проекта "Большая стройка" дамбу не собираются строить.

"Пока что не собирались. Но читать об этом надо, иногда они подкидывают неплохие идеи", - добавил Зеленский.