"Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии

Утром 22 февраля Гомельский железнодорожный суд огласил приговоры по так называемому делу о "коктейлях Молотова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Среди обвиняемых - 17-летний Никита Золотарев, 26-летний Дмитрий Корнеев и 29-летний Леонид Ковалев, которых обвиняли в участии в массовых беспорядках и бросании "коктейлей Молотова" в центре города 10 августа.

Прокурор Евгений Фартушняк назначил подсудимым следующие сроки: Леонид Ковалев - 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима; Дмитрий Корнеев - 8 лет колонии строгого режима; Никите Золотареву - 6 лет в исправительной колонии.

Сегодня судья Дмитрий Дзябой приговорил Ковалева к шести годам лишения свободы, Корнеева - к восьми годам, а Золотарева - к пяти годам исправительной колонии.

Как отмечает издание, после приговора Никита Золотарев впал в истерику. Он бросился к решетке и крикнул:"Выпусти меня отсюда!". У парня эпилепсия. Его отец сообщил журналистам, что Никита был избит сотрудниками полиции и СИЗО. Адвокат подал жалобу, но состава преступления власти не обнаружили. Никита рассказал суду, что его избивали не только в августе, но и 29 декабря в Гомельском СИЗО. Подросток также заявил в суде, что в СИЗО ему не давали таблетки.

"Конвоир сказал: "Ты политический, ты - сдохнешь", - рассказал несовершеннолетний.

Напомним, 29-летний Леонид Ковалев, 17-летний Никита Золотарев и 26-летний Дмитрий Корнеев обвиняются в незаконном производстве взрывчатых веществ, применении насилия или угрозе расправы над сотрудником полиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалев еще и в участии и втягивании несовершеннолетнего в совершение преступления.

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По предварительной версии следствия, Ковалев изготовил два "коктейля Молотова", перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он прибыл в зону митингов протеста, где обнаружил исполнителей своего преступного плана - 26-летнего жителя Добруша Корнеева и 16-летнего Золотарева. Мужчина передал своим новым знакомым "коктейли Молотова", чтобы они могли поджечь стену дома, а затем стал их уговаривать на более радикальные действия - поджечь городской автобус или автозавод. По дороге молодые люди встретили военнослужащих в / ч 5525 и забросали их "коктейлями". Стеклянная бутылка упала возле военного и разбилась об асфальт. Корнеев и Золотарев скрылись - позже их задержали, а Ковалев в этот же вечер.

Ковалев и Золотарев не признают своей вины. Корнеев частично признает.

В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись выборы президента, которые сопровождались массовыми фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, единолично правящего страной 26 последних лет.

Вскоре после выборов главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

Протесты и забастовки в Беларуси продолжаются уже более полугода. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

Многие протестующие подверглись преследованиям, тысячи были задержаны. Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, жестоко избивали их. С начала протестов погибли несколько человек.