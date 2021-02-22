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Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко

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Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко
В Украине параллельно с дешевой ипотекой на жилье запустят финансовый лизинг. Однако он будет доступен для определенных категорий лиц.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем иметь ипотеку и финансовый л. Для кого именно этот финансовый лизинг на жилье? Во-первых, это медики, военные, полицейские, педагоги, социально незащищенные слои населения и, надеюсь, мы сможем это сделать и для внутренне перемещенных лиц", - отметил Тимошенко.

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По его словам, о доступном лизинге на жилье в Украине говорят много лет, но фактического механизма не было.

"Мы нашли этот механизм, и, надеюсь, уже в I полугодии ипотека и лизинг будут запущены", - добавил Тимошенко.

Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Скільки блискучих ідей. Чи це манілівщина? З іншого боку, якщо ввести північноамериканську податкову систему (48% податку на прибутки мільйонерів, а не 5 %як в Україні), гроші можливо і знайшлися б.
  • Дребен Элькяйер
    Лизинг - это неполучение жилья с собственность. За просрочку просто выселят и всех делов.
  • Ёши Ёкомуро
    Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7482
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