Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко

В Украине параллельно с дешевой ипотекой на жилье запустят финансовый лизинг. Однако он будет доступен для определенных категорий лиц.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем иметь ипотеку и финансовый л. Для кого именно этот финансовый лизинг на жилье? Во-первых, это медики, военные, полицейские, педагоги, социально незащищенные слои населения и, надеюсь, мы сможем это сделать и для внутренне перемещенных лиц", - отметил Тимошенко.

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По его словам, о доступном лизинге на жилье в Украине говорят много лет, но фактического механизма не было.

"Мы нашли этот механизм, и, надеюсь, уже в I полугодии ипотека и лизинг будут запущены", - добавил Тимошенко.