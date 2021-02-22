Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" обозначил основные направления развития инфраструктуры для превращения Украины в страну, комфортную для людей.

Глава государства отметил, что сфера инфраструктуры находилась в упадке более 20 лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе выступления Зеленский напомнил, что в его предвыборной программе важным пунктом было создание комфортной страны.

Он рассказал об амбициозных планах по возведению дорог, мостов, железнодорожных путей, аэропортов и т.п.

Кроме этого президент отметил необходимость развития социальной инфраструктуры.

"Мы продолжим и активное развитие социальной инфраструктуры в каждом регионе Украины - это сотни школ, детских садов, стадионов, больниц и приемных отделений", - сказал глава государства.

"Большая стройка" - это не просто красивая рекламная картинка. И это не только импульс для роста нашей экономики и ВВП. Инфраструктура - это отношение государства к своим людям. Это то, чем все мы пользуемся сегодня, каждый день. И это то, что останется после нас", - резюмировал Владимир Зеленский.

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