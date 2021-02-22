Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас
Глава государства отметил, что сфера инфраструктуры находилась в упадке более 20 лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В ходе выступления Зеленский напомнил, что в его предвыборной программе важным пунктом было создание комфортной страны.
Он рассказал об амбициозных планах по возведению дорог, мостов, железнодорожных путей, аэропортов и т.п.
Кроме этого президент отметил необходимость развития социальной инфраструктуры.
"Мы продолжим и активное развитие социальной инфраструктуры в каждом регионе Украины - это сотни школ, детских садов, стадионов, больниц и приемных отделений", - сказал глава государства.
"Большая стройка" - это не просто красивая рекламная картинка. И это не только импульс для роста нашей экономики и ВВП. Инфраструктура - это отношение государства к своим людям. Это то, чем все мы пользуемся сегодня, каждый день. И это то, что останется после нас", - резюмировал Владимир Зеленский.