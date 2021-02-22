Неявка Шария на допрос - уклонение от следствия, - СБУ

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины в понедельник, что в спецслужбе расценивают как уклонение от следствия.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать, как уклонение от следствия", - сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в ведомстве напомнили, что Шарий извещен о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в минувший вторник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии. ВИДЕО

Также в СБУ сообщили что во удовлетворение ходатайства адвоката Шария Валентина Рыбина и он, и его подзащитный 25 февраля приглашаются для ознакомления с материалами производства, которые послужили для сообщения Шарию подозрения.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).