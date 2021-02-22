За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 8 человек, выздоровели - 122, выявлено 169 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве за прошлые сутки, 21 февраля, зафиксировано 169 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134 675.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели: 96 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 67 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки в возрасте от 12 до 16 лет и три мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Также зафиксировано 8 смертей из-за вируса (всего 2581).

Вместе с тем, за сутки были госпитализированы 42 пациента, а 122 человека преодолели коронавирус (всего 91 925).

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Больше всего случаев заболевания выявлены в Дарницком и Святошинском районах (по 35 случаев), в Деснянском (23) и в Днепровском (22) районах.