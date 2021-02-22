Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
"Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете. Но есть свой путь у самолета. К сожалению, первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы", - рассказал Тимошенко.
По словам замглавы ОП, Министерство здравоохранения Украины отрабатывает с логистами скорость и путь следующих поставок.
"Я думаю, что каждую неделю Украина, или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины (CoviShield. - Ред.)", - сказал Тимошенко.
Поставки вакцин "AstraZeneca" и "Pfhizer" в рамках международной программы COVAX должны были осуществиться в конце февраля, однако произошла "замена дат", в результате чего их поставка перенесена на начало марта.
Ранее сообщалось, что достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину.